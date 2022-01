ESCLUSIVA MN - Hirst (The Times): "Bailly cuor di leone, ma ha due difetti. Una volta l'ho visto infortunarsi in amichevole..."

Dopo il grave infortunio sofferto da Simon Kjaer ormai più di un mese fa, non è un mistero che durante questa finestra di calciomercato il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Sebbene vengano proposti e accostati tanti nomi ai rossoneri, ad oggi non c'è ancora un chiaro disegno della dirigenza su come muoversi, ed è per questo che stanno venendo scandagliate diverse opzioni, tra eventuali prestiti e possibili affari a titolo definitivo.

Uno dei nomi accostati con più insistenza ai rossoneri nelle ultime ore è quello di Eric Bailly del Manchester United. Per parlare del centrale ivoriano classe '94 la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Paul Hirst, giornalista del Times Sport che si occupa delle due squadre di Manchester.

Che tipo di difensore è Eric Bailly? "È un centrale molto combattivo, proprio il tipo di calciatore che piace a José Mourinho. E infatti è stato l'allenatore portoghese a voler acquistare Bailly nel 2016, anche se aveva giocato solo una stagione intera con il Villarreal. È un difensore generoso e coraggioso, un cuor di leone, che dà tutto in campo. Tra i suoi punti di forza c'è sicuramente il ritmo, l'abilità nel gioco aereo e il suo grande impegno. Ha purtroppo due difetti evidenti: ha uno storico infortuni impressionante e a volte gli succede di perdere totalmente la concentrazione durante le partite.

Com'è stata finora la sua carriera al Manchester United? "È arrivato con grandi aspettative, ma allo United sapevano che non avevano acquistato un giocatore fatto e finito, e che quindi ci sarebbe stato bisogno di coltivare il suo talento. Un amico mi ha raccontato che Bailly, al suo primo allenamento con i Red Devils, era letteralmente ovunque e aveva grande foga quando affrontava i compagni. Lì lo United ha capito che aveva bisogno di essere notevolmente sgrezzato. Onestamente però ha giocato bene nella sua prima stagione ad Old Trafford, collezionando venticinque presenze in Premier League. Bailly inoltre è stato fondamentale per i trionfi della squadra in Europa League, anche se ha saltato la finale per squalifica, e in Carabao Cup".

Il suo storico infortuni è così preoccupante? "Durante il suo periodo allo United Bailly ha sofferto 13 infortuni diversi, ed ecco perché in cinque stagioni e mezzo ha giocato solo 113 volte per il club. Per fare un confronto, Harry Maguire, arrivato nel 2019, ha già 127 presenze per i Red Devils. Questo dimostra come la crescita dell'ivoriano sia stata ostacolata dai suoi problemi fisici; è un peccato, perché per quanto fatto vedere si può dire che sia un buon difensore. I tifosi dello United lo rispettano perché dà il massimo in ogni partita. Ricordo di averlo visto farsi male in una partita pre stagionale contro il Tottenham, a Shanghai nel 2019. È stata proprio una situazione da Bailly. Era solo un'amichevole, eppure si è lanciato su un tiro di Son per evitare che entrasse in porta, anche se il guardalinee aveva già alzato la bandierina per segnalare il fuorigioco. Ha bloccato il tiro, ma ha rimediato una distorsione alla gamba ed è stato portato via in barella: ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al ginocchio ed è rimasta fuori per sei mesi".

Nell'eventualità, il Manchester United è disposto a lasciarlo partire in prestito oppure preferiscono un trasferimento a titolo definitivo? "Ralf Rangnick ha detto che non ostacolerà nessuno se un giocatore vorrà lasciare la squadra, quindi se Bailly vuole andare via può farlo. Il Manchester probabilmente lo lascerebbe andare anche a titolo definitivo, ma ha ancora due anni e mezzo di contratto - oltre ad un'opzione per il club di prolungare unilateralmente per un altro anno - e quindi lo United vorrà una bella cifra per lui. È una mia supposizione, ma immagino che potrebbero chiedere qualcosa intorno alle 15 milioni di sterline (circa 18 milioni di euro, ndr)".

di Manuel Del Vecchio.