MN - Hirst (Times Sport) su Dalot: "E' bravo a crossare e non ha paura dei duelli fisici"

Per parlare di Diogo Dalot, la redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Paul Hirst, giornalista del Times Sport (QUI L'INTERVISTA INTEGRALE) . Queste le sue parole sulle qualità del portoghese: "La sua abilità in attacco. È alto, veloce e atletico. Non ha paura di ingaggiare duelli fisici con ali e terzini avversari, ed è anche abbastanza bravo a crossare. Ha messo a segno 3 assist in 35 presenze con lo United, ma la maggior parte le ha fatte da subentrante e non ha avuto quindi tutto questo tempo in campo. Ha anche segnato un gol".