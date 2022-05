MN - I momenti chiave della stagione: il gol di Olivier Giroud contro il Napoli

MilanNews.it

Il campionato 2021/2022 è terminato con il Milan Campione d'Italia. Andiamo a rivivere la stagione dei rossoneri, con i momenti chiave che hanno permesso al club di Via Aldo Rossi di ottenere il diciannovesimo scudetto della propria storia.

I MOMENTI CHIAVE DELLA STAGIONE - Il gol di Olivier Giroud contro il Napoli.

L'uomo dei big match, il bomber dalle grandi occasioni: Olivier Giroud. Sono tanti i momenti nell'arco della stagione in cui l'ex Chelsea è stato decisivo, portando punti abbastanza pesanti. Tra questi, indubbiamente, non possiamo ricordare il gol da vero attaccante d'area contro il Napoli. Sembrava una gara difficile da sbloccare nel primo tempo; entrambe le difese fecero un'ottima partita. La ripresa, però, si apre con un Milan subito arrembante. Punizione per i rossoneri, spazza due volte la difesa del Napoli, arriva Calabria da fuori area, tiro smorzato che diventa un assist, a Giroud basta solo allungare il piede - dopo una leggerissima spintarella (senza fallo) su Koulibaly che non gli permette di intervenire - che la palla entra in porta. Una rete decisiva, valsa i tre punti per i rossoneri.