MN - I ricordi di Sorrentino: "Vi racconto di quella volta in cui con l'AEK battemmo il Milan in Champions"

La pausa nazionali sta per finire e a breve ritorneranno i club. Il Milan è atteso da settimane molto importanti prima di Natale: prima dovrà cercare di rimettersi in carreggiata in campionato e parallelamente dovrà tentare la qualificazione agli ottavi di Champions League. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato con l'ex portiere, ora opinionista, Stefano Sorrentino che conosce bene anche Stefano Pioli che fu suo allenatore. Ecco le sue parole in esclusiva.

Il 21 novembre 2006, con te tra i pali dell’Aek Atene, battesti in Champions il Milan di Carlo Ancelotti, futuro campione proprio nel medesimo stadio. Come vivesti l’impresa da italiano prima e, in seguito, quando i rossoneri alzarono la coppa?

“Da italiano scontato dire che conoscevo, ovviamente, molto bene la grande storia del Milan. Poi, che dire, quella era una squadra di campioni assoluti, calciatori che in carriera hanno vinto tutto. Fu una grande impresa. Noi demmo il massimo, ce la giocammo e prevalemmo. In seguito, loro vinsero la Champions ad Atene, proprio in quello stadio”.