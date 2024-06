MN - Ibra dirigente di successo? Amiri: "Non mi aspetto niente di diverso, Zlatan è un campione. È molto intelligente, sa che deve imparare"

Non solo la stampa italiana era presente alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimovic. Presente anche una quota svedese, rappresentata dalla collega Nicole Amiri. Collaboratrice di testate come Aftonbladet, il canale TV4 e la radio nazionale SR, ci ha dato il suo punto di vista dalla Scandinavia sul nuovo ruolo dello stesso Ibra e sul Milan che verrà:

Credi che possa essere un dirigente di successo?

"Assolutamente sì. Non mi aspetto nient'altro da Zlatan, perché è un campione, nonché il più grande personaggio svedese che esista. Sono di Malmo come lui, so quanto è difficile crescere in questa città, in determinate zone a maggior ragione. E nonostante ciò guardate ciò che ha ottenuto. Perciò mi aspetto grandi cose da lui come dirigente. Zlatan stesso ha detto che si impara ogni giorno e che sta imparando ancora, tanto che gli sono venuti i capelli grigi. Sbaglierà magari un po' ma credo che sia destinato a fare molto bene".

Non credi che la sua esuberanza, il suo ego possa scontrarsi con quello che è il compito di un dirigente?

"Non credo ci saranno dei problemi, perché Zlatan è molto intelligente. Capisce che deve imparare, non è solo e verrà aiutato. Sa bene che non potrà decidere tutto da solo e non ho dubbi che saprà convivere con le altre figure".