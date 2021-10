MN - Ibrahimovic e gli altri infortunati stanno lavorando a Milanello

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, non ci saranno giorni di riposo per i calciatori che stanno uscendo dagli infortuni. Dà martedì infatti, i vari Ibrahimovic, Giroud, Bakayoko e Krunic stanno lavorando a Milanello per completare il ciclo di recupero e provare a rientrare il prima possibile in gruppo.