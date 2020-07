MN - Ibrahimovic ha già raggiunto il Milan in ritiro a Genova

Secondo quanto appreso da MilanNews.it, Zlatan Ibrahimovic ha già raggiunto il resto della squadra in ritiro a Genova. L'attaccante svedese non è partito col resto della squadra da Gallarate, ma si è comunque ricongiunto con i compagni in tempi piuttosto brevi. Il calciatore ha avuto qualche ora di permesso dal club e dall'allenatore per un impegno preso molto tempo fa e di conseguenza improrogabile.

Di Antonio Vitiello