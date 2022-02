MN - Ibrahimovic: "Non importa chi sei e da dove arrivi, se uno vuole raggiunge il proprio obiettivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto all'evento dei propri NFTs, Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo passato: "Senza sacrificio, senza dare tutto non si arriva da nessuna parte. Ho fatto questo libro per mandare un messaggio e dire che tutto è possibile. Ogni cosa che facevo non andava bene, poi ho avuto una situazione diversa in Svezia, ma all'inizio non mi sentivo benvenuto, non mi sentivo abbastanza forte e bravo per quello che facevo. Credevo in me stesso perché avevo troppa fiducia (ride, ndr), e questo è un messaggio per tutti: non importa chi sei e da dove arrivi, se uno vuole raggiunge il proprio obiettivo".