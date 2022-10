MN - Ielpo: "Da un giocatore come De Ketelaere ci si aspetta che sia decisivo fin da subito, però..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex portiere rossonero Mario Ielpo, intervistato da MilanNeews.it, ha commentato i primi mesi in Italia di De Ketelaere. Queste le sue dichiarazioni:

Per il Monza, Pioli recupererà De Ketelaere. Si aspettava di più dal belga in questo inizio di stagione?

"Appena lo abbiamo visto per la prima volta, abbiamo notato subito la sua eleganza e quindi da un giocatore così ci si aspetta che sia decisivo fin da subito. Così però non è stato. Non vorrei che incontrasse le stesse difficoltà che ha avuto Paquetà. Ho sempre detto anche in passato che il brasiliano non era un bidone come diceva qualcuno, ma è un ottimo giocatore, ma non tutti i giocatori sono adatti a giocare in tutti i campionati. Paquetà ha fatto fatica in Italia, poi è andato all'estero ed è tornato ad essere un giocatore importante. De Ketelaere forse ha bisogno di più spazio per esprimersi al meglio oppure è solo una questione di ambientamento. Le doti le ha comunque".