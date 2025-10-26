MN - Ielpo è sicuro: "In Italia difficile trovare uno più forte di Maignan"

La redazione di MilanNews.it ha avuto il piacere di intervistare Mario Ielpo, ex portiere rossonero campione d'Europa nella stagione 1993-1994. Tra i vari temi trattati abbiamo parlato di Maignan, del suo rinnovo e delle ambizioni che questo Milan può avere. Queste le sue dichiarazioni:

Chi sarebbe per te il sostituto ideale ?

"È difficile trovarne, forse Meret anche se ha qualche problema di personalità però li tra Meret e Milinkovic Savic ce n’è uno di troppo quindi è probabile che a fine anno uno dei due cambi, quindi Meret o Carnesecchi, ma il Milan riesce a prendere Carnesecchi? Mi sembra difficile, costa tanto, io problema è questo".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 2-1

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan ore 20.45 DAZN

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma ore 20.45 DAZN

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan ore 20.45 DAZN

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio ore 20:45 DAZN/Sky/Now

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN