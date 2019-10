MN - Ielpo: "Giampaolo non solo integralista sul modulo, ma anche scelte incomprensibili"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, toccando il tema Giampaolo e il suo integralismo, del quale ha spiegato, secondo lui, se fosse un problema: "Fino ad un certo punto, in realtà, perché poi ha anche cercato di cambiare. Mai, però, secondo una logica. Ad un certo punto un allenatore deve anche fare delle scelte tra i giocatori che ha, avendo delle gerarchie nella propria testa. Se nel ruolo di centrale di centrocampo preferisce Biglia o Bennacer, va bene, ma non puoi cambiarli continuamente. Non è solo integralista sul modulo, ma anche le scelte sono state incomprensibili. Pensiamo ad Udine: otto giocatori fuori ruolo e non sto esagerando. Solo i due centrali giocavano nelle posizioni corrette. I due terzini, se vai a vederli, hanno giocato una partita stranissima, stando strettissimi accanto ai centrali senza andare mai. Borini era a centrocampo, Calhanoglu regista, Suso dietro le punte, che erano larghe fuori dall'area di rigore. Schierare Piatek in quel ruolo significa fargli un dispetto. Un allenatore bravo deve saper nascondere i difetti dei propri calciatori ed esaltarne i pregi".