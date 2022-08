MN - Ielpo: "Maignan è uno dei migliori nel proprio ruolo, ha già fatto delle imprese"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex calciatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Mike Maignan: “La forza del Milan dell’anno scorso è stato un portiere che oltre parare ha fatto reparto in squadra. Sicuramente lo dovrà essere anche per questa stagione. Credo che sia già uno dei migliori nel proprio ruolo. Ha vinto due campionati con Lille e Milan, ha fatto già delle imprese. Per crescere ancora deve giocare in una squadra con l’obiettivo di affermarsi a livello internazionale. Credo che questo sia l’obiettivo del Milan per il prossimo anno”.