MN - Ielpo: "Rinnovo Leao? Per fare i matrimoni bisogna essere in due. Il Milan farà il massimo"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervistato da MilanNews.it, l'ex portiere Mario Ielpo ha detto la sua sul tema del momento, la trattativa per il rinnovo di Rafael Leao.

Si parla tanto del rinnovo di Leao. Cosa succederà secondo lei?

"Per fare i matrimoni bisogna essere in due. Il Milan non può ovviamente offrire un ingaggio che invece potrebbe mettere sul piatto qualche altro top club. E' fondamentale in questa vicenda la volontà del giocatore, altrimenti c'è poco da fare. Dipende quindi tutto da Leao, se vuole davvero rimanere non ci saranno problemi perché il Milan farà il massimo per trattenerlo. Non mi sembra che chi è andato via dal Milan nelle ultime stagioni sia così contento".