MN - Ielpo su Atalanta-Milan: "Sorpreso dall'accoglienza sottotono del pareggio"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul Milan a Bergamo: “Diciamo che mi ha sorpreso il fatto che un pareggio in casa dell’Atalanta sia stato accolto un po’ sottotono. Il passato non ha sorriso come in queste occasioni. In queste due partite il Milan ha ottenuto una vittoria con l’Udinese e un pari prezioso contro una squadra temibile tra le mura amiche: sono risultati nella norma di chi vuole provare a vincere lo Scudetto”.