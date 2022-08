MN - Ielpo su De Ketelaere: "Bisogna buttarlo dentro, senza tanti giri di parole"

MilanNews.it

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: “Ha bisogno giocare, senza tanti giri di parole. Se il Milan ha preso il crack del futuro, un calciatore che ogni volta che tocca palla incanta, deve buttarlo dentro. È vero che si dovrà giocare una volta ogni tre giorni, è vero che ci sono le coppe europee ma giocando ad intermittenza un giocatore non trova continuità. Il Milan deve puntare su quegli elementi fondamentali e se non si riesce a garantirgli il giusto minutaggio è difficile che entrino nei meccanismi”.