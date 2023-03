MN - Ielpo su Milan-Napoli: "Loro hanno distrutto tutti. Bisogna sperare..."

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'ex portiere del Milan Mario Ielpo, ospite abituale anche sul canale tematico rossonero, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e si è così espresso su Milan-Napoli di Champions League: “Il Napoli ha distrutto tutti in campionato con un paio di eccezioni, ha distrutto tutti in Champions senza eccezioni. Dunque vuol dire che non c’è proprio una soluzione precisa. I due atteggiamenti che si possono utilizzare sono che o non li fai giocare e fai un pressing asfissiante molto alto che però ti espone una volta che ti superano a concedere spazi all’avversario, oppure ti metti tutti dietro ad aspettare ma il Napoli rimarrebbe comunque pericoloso perchè ha uno come Osimhen che fa gol sempre, anche con le palle sporche.