MN - Il messaggio della Curva Sud è chiaro: "Solo per la maglia"

Manca sempre meno al calcio d'inizio tra Milan e Lazio, una gara che i rossoneri di Conceicao non potranno sbagliare vista la tremenda e inquietante posizione in classifica dei rossoneri (oggi al nono posto). Come riportato qualche giorno fa, la Curva Sud questa sera inizierà a tifare allo stadio verso il 15' minuto di gioco. Una protesta civile e silenziosa, mirata a dare l'ennesimo segnale di questa strana e particolare stagione.

Nel prepartita, nella curva vuota, è comparso uno striscione inequivocabile: "Solo per la maglia!"

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it