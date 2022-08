MN - Il Milan può vincere la Champions? Beloufa: "Mai dire mai, ma è molto, molto difficile"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Samir Beloufa, ex difensore e promessa del calcio francese che l’ex AD rossonero Adriano Galliani portò al Milan dal AS Cannes nell’inverno del 1997, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it.

Vincere la Champions League per il Milan è possibile? “Mai dire mai e non voglio dire che sia impossibile ma è molto, molto difficile. Il Milan ha già fatto un bel passo in avanti vincendo il campionato. Ma in Champions League ci sono corazzate come Manchester City e Liverpool. Quest’anno per il Milan sarà l’anno della conferma e rivincere lo Scudetto e sicuramente alla portata dei ragazzi di Pioli":