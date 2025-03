MN - Il Milan riprenderà gli allenamenti mercoledì: tre giorni di riposo

Il calcio dei club si ferma, arriva l'ultima pausa stagionale per le Nazionali. Per questo motivo, per chi non sarà impegnato con la rispettiva selezione, ci sarà l'occasione di tirare un po' il fiato e di ricaricare le pile prima di buttarsi nel rush finale della stagione. I rossoneri hanno chiuso questa parte del campionato con due vittorie consecutive e riapriranno le ostilità contro il Napoli il prossimo 30 marzo.

Sarà così anche per il Milan che tornerà ad allenarsi al centro sportivo di Milanello nella giornata di mercoledì: considerata anche la giornata di oggi, dunque, saranno tre i giorni di riposo per chi rimane. Il tecnico Sergio Conceicao avrà a disposizione un buon numero di giocatori con cui lavorare, nonostante i 15 convocati complessivi.

di Pietro Mazzara