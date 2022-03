MN - Il Milan sospende il contratto con l'azienda di scommesse sportive russa Fonbet

Fonte: Pietro Mazzara

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, il Milan ha sospeso il contratto con Fonbet, società di scommesse sportive russa che il 26 era stata annunciata come Official Sports Betting Partner dei rossoneri in Russia e nella Comunità degli Stati Indipendenti (CIS). La stessa decisione è stata presa anche da altri club europei come Real Madrid e Paris Saint-Germain.