MN - Il prezzo di Gyokeres: "Vista l'importanza nello Sporting, non è facile trattare molto sotto i 100 milioni"

vedi letture

Per parlare del nuovo bomber europeo Viktor Gyokeres, attaccante dello Sporting Lisbona, la redazione di MilanNews.it ha sentito in esclusiva il collega Miguel Mendes de A Bola.

Ha una clausola rescissoria da 100 milioni. Pensi che lo Sporting si atterrà a questo prezzo o sarà disposto a trattare?

"Vista l’importanza che ha nella squadra e nel club, non è facile trattare molto sotto i 100 milioni. C'è la certezza che sarà uno dei trasferimenti più grandi del club, questo è certo. Ecco perché non vedo lo Sporting trattare per meno di 80 milioni, ad esempio".

Lo Sporting avrà la forza di trattenerlo, se non arrivano i 100 milioni?

"Dipende molto da cosa riuscirà a fare la squadra fino alla fine della stagione. Lo Sporting vuole essere campione e la presenza in Champions League è una cosa che il giocatore vorrebbe provare, non avendoci mai giocato. Lo Sporting ha altri giocatori da cui guadagnare, come Goncalo Inácio o Diomande, per questo la vendita del Gyökeres non sarà certamente una priorità. Ecco perché non ci sarebbe da stupirsi se restasse più di un anno senza che si presentasse una proposta vicina ai 100 milioni".