MN - Il pronostico di Aglietti: "Il Milan è ancora in corsa per lo Scudetto, se la giocherà con l'Inter. Un gradino sotto Napoli e Juve"

vedi letture

Dopo una settimana ostica a livello fisico e mentale, con batosta nel derby ed esordio in Champions dolceamaro, il Milan si appresta ad affrontare l'Hellas Verona sabato pomeriggio alle 15 nel match valido per la quinta giornata di campionato. In merito alla sfida contro gli scaligeri, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Alfredo Aglietti, ex giocatore e allenatore della compagine veneta. Le sue parole.

Il Milan può ancora competere per lo scudetto?

“Eccome! Per me se la giocano i rossoneri con l’Inter, in questo momento la squadra più forte. Un gradino sotto, metto Napoli e Juventus. I partenopei riemergeranno. Non è semplice ripetersi. La scorsa stagione hanno fatto qualcosa di straordinario”.