MN - Il punto debole della Dinamo? Babic (Sportklub): "La difesa. Non sono ancora coordinati, concedono troppi spazi"

Ore 21, Dinamo Zagabria-Milan. I rossoneri si giocano l'accesso agli ottavi di finale, la possibilità di saltare due partite di playoff (e recuperare finalmente la gara contro il Bologna) e prendere tanti soldi. Oltre a fare il pieno di entusiasmo, cosa di cui questa squadra ha più che mai bisogno. Ma quanto bisogna temere i campioni di Croazia? Ne abbiamo parlato con un collega che li segue da vicino, Vedran Babic di Sportklub.

Qual è il punto di forza della Dinamo?

"In termini croati, il vantaggio è sicuramente l’ampiezza della rosa, più ampia di quelle di Rijeka e Hajduk. E anche la mentalità vincente, perché dal 2005 a oggi la Dinamo non è riuscita a diventare campione di Croazia solo una volta (2017). Anche l'anno scorso erano indietro, ma hanno comunque vinto il titolo e credono di poterlo fare ancora. Anche se in questo momento sono 7 punti dietro Rijeka e Hajduk, molti li considerano ancora i primi favoriti per il titolo. Questo la dice lunga. Soprattutto quando Petković e Sučić rientreranno dalle lunghe pause per infortunio".

Ampliando il discorso alla Champions e, nello specifico, alla partita contro il Milan?

"Difficile da dire. Forse il campo di casa, che non è di un manto erboso particolarmente pregiato, e possiamo dire scherzosamente che l'aspetto visivo del brutto stadio Maksimir stesso potrebbe forse avere un effetto demotivante sui giocatori del Milan. Inoltre, considerando che il prossimo fine settimana il Milan avrà un grande derby contro l'Inter, forse questa è un'occasione per la Dinamo, se i giocatori del Milan abbassano un po' la concentrazione. Il Milan resta comunque il favorito. Un punto per la Dinamo sarebbe un grande successo in questo momento".

Il punto debole?

"Il principale punto debole della Dinamo resta la difesa. Non sono ancora abbastanza coordinati, concedono troppi spazi. Inoltre, forse alcuni veterani che sono stati fondamentali negli anni precedenti non possono più giocare allo stesso livello di prima, o forse non hanno la stessa motivazione. Infine, la Dinamo ha subito molte sconfitte in questa stagione, molte più del solito, che potrebbero incidere sul suo stato psicologico, sulla fiducia e sul senso di invincibilità di cui gode da anni".