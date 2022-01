MN - Il rossonero dell'anno: dal gol di Manchester al Pallone d'oro, che 2021 per Simon Kjaer!

Il 2021 è terminato. Andiamo a rivivere l'anno solare del Milan, che ha ritrovato la qualificazione in Champions dopo oltre sette anni. La redazione di MilanNews.it, quindi, ha selezionato il miglior rossonero del 2021.

Il rossonero dell'anno: Simon Kjaer. Ma che anno è stato per Simon Kjaer? Il difensore danese, arrivato in punta di piedi nel mercato di gennaio del 2020 assime a Ibrahimovic e Saelemaekers, in pochissimo tempo è diventato una colonna fondamentale per il Milan. Il suo 2021 si apre con il gol all'Old Trafford di Manchester, rete valida per il pareggio arrivato all'ultimo secondo contro il Manchester United. Con i rossoneri arriva anche la qualificazione in Champions League, che in casa Milan mancava da troppo tempo. Poi arriva l'estate: l'Europeo della Danimarca si apre con il tragico episodio che riguarda Christian Eriksen, soccorso immediatamente da capitan Kjaer. Il difensore danese è stato premiato, assieme allo staff medico danese, dalla UEFA. Dopo le rassicurazioni sulle condizioni dell'ex centrocampista dell'Inter, il cammino europeo della Danimarca è continuato, raggiungendo una storica semifinale. Il 2021 di Kjaer non si chiude qui: il difensore rossonero viene inserito nella lista dei 30 candidati al Pallone d'oro, posizionandosi poi al 18esimo posto. Si apre una nuova stagione e dopo quindici giornate giocate ad un livello altissimo, il 2021 di Simon si chiude con netto anticipo: dopo pochi secondi dal fischio d'inizio nella gara con il Genoa, l'ex Atalanta è rimasto a terra dolorate. Il 3 dicembre arriva la brutta notizia: Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. Tra grande entusiamo e brutti momenti che lo segneranno per sempre, la stagione del muro danese è stata incredibile. E' lui il rossonero del 2021.