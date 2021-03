MN - Incocciati: "L'Inter è più forte ma la vittoria di Firenze dimostra che il Milan può spingere sui pedali"

Giuseppe Incocciati, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo), si è espresso sulle ambizioni stagionali dei rossoneri: "Credo che il Milan conosca le sue potenzialità e spera sicuramente di poter vincere lo Scudetto. Ed è una speranza in linea con quanto fatto fino a oggi. Ma i rossoneri sanno pure che, di fronte a questa loro aspettativa, hanno una squadra come l’Inter che, in questo momento, è potenzialmente più forte. L’ultima vittoria a Firenze, comunque, ha dimostrato che il Milan può spingere sui pedali fino alla fine, anche se l’Inter, come detto, ha qualcosa in più".