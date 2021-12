MN - Incocciati su Ibrahimovic: "Nel gioco del calcio ci vogliono questi personaggi con personalità"

Giuseppe Incocciati, ex calciatore del Milan ad inizio anni 1980, è stato intervistato in esclusiva dalla nostra redazione. Alla domanda se lui punterebbe ancora su Ibrahimovic dato che lo svedese ha 40 anni, Incocciati ha risposto: “Da una parte si è anche meravigliati per quello che fa a quarant’anni e che possa essere ancora determinante e fastidioso per le difese avversarie grazie anche alla sua personalità in campo. Nel gioco del calcio ci vogliono questi personaggi con personalità altrimenti sembrerebbero tutti dei robot che corrono allo stesso modo, che passano la palla indietro senza prendersi responsabilità: Zlatan è un giocatore di alto livello. Dall’altra parte, nostalgicamente, devo riconoscere che qualche anno fa questa cosa non sarebbe stata possibile. I difensori evidentemente avevano un’altra caratura, avevano un altro atteggiamento delle marcature. A persone che avevano raggiunto una certa età, diciamo saggia, non venivano concessi spazi anche se si chiamavano Falcao, Zico, Platini e Maradona. Ibra sta facendo bene ed evidentemente è anche aiutato da ciò che è un sistema difensivo generale che lascia il tempo che trova”.