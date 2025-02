MN - Iniziato il pranzo UEFA a Rotterdam: per il Milan presenti Ibrahimovic, Moncada e Kirovski

Come di consueto in occasione delle gare europee, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, in quel di Rotterdam è cominciato proprio in questi minuti presso lo stadio De Kuip il pranzo di rappresentanza tra una delegazione del Feyenoord ed una del Milan, per il quale sono presenti il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, il dt Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski.

DOVE VEDERE FEYENOORD-MILAN

Data: mercoledì 12 febbraio 2025

Ora: 21.00

Stadio: De Kuip, Rotterdam (NED)

Diretta TV: Prime Video

Web: MilanNews.it