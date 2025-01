MN - Iniziato il pranzo Uefa: per il Milan ci sono Ibrahimovic, Moncada e Kirovski

Come di consueto in occasione delle gare europee, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, a Zagabria sta cominciando in questi minuti il pranzo di rappresentanza tra una delegazione della Dinamo Zagabria e una del Milan, per il quale saranno presenti il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, il dt Geoffrey Moncada e Jovan Kirovski.

