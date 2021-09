MN - Insulti razzisti a Maignan: avviate le indagini per individuare i responsabili

Secondo quanto appreso da Milannews.it, in merito ai deplorevoli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan durante il pre-partita di Juventus-Milan, il club di via Aldo Rossi si è messo in contatto nella giornata di ieri con la società bianconera, la quale aveva già avviato le procedure di indagine per individuare i responsabili.