MN - Jacobelli esalta Ibra: "Gente come lui è un esempio per i giovani"

Intervistato ai microfoni di MilanNews.it, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato così di Ibrahimovic: "Mi ricordo bene quelle parole e anche tutte le ironie. Allo United si infortunò gravemente, qualcuno parlò addirittura di carriera finita. Se Ibrahimovic non si fosse stato convinto di poter dare ancora un contributo importante in campo, non sarebbe tornato al Milan. Lui ha una grande onestà intellettuale soprattutto nei confronti di sè stesso. Ora vuole tornare anche a giocare in Nazionale. Quello che sta facendo Ibra è la testimonianza che se tu vuoi davvero qualcosa nulla è impossibile. Certo devi avere la forza, la determinazione e la voglia di allenarti duramente ogni giorno. Gente come Ibra è una grande esempio per tutti, soprattutto per i più giovani".