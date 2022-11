MN - Jacobelli: "Maldini e Massara hanno fatto cose meravigliose in questi anni"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Xavier Jacobelli, giornalista, ha rilasciato un'intervista a MilanNews.it soffermandosi sul lavoro svolto da Maldini e Massara: “La qualificazione agli ottavi di Champions non è solo un risultato prestigioso ottenuto sul campo ma anche la conseguenza di un perfetto gioco di squadra fra la società, l’allenatore e i giocatori. Il Milan in tre anni ha ridotto le perdite di bilancio e moltiplicato il numero degli sponsor. Maldini e Massara hanno fatto cose meravigliose, noi di TuttoSport saremo lieti di consegnargli la prossima settimana il premio di miglior manager dell’anno. È un riconoscimento molto prestigioso che Maldini ha meritato sul campo grazie alla sua strategia di mercato. Il bilancio del Milan non gli permetteva molti margini, insieme a Massara invece lui ha dimostrato che si può costruire una squadra capace di arrivare nelle sedici migliori d’Europa pur non avendo il portafoglio del Chelsea. La verità è che se hai gli uomini giusti al posto giusto allora puoi fare grandi cose”.