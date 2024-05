MN - Jacobelli sulla proprietà rossonera: "Non credo che possano accontentarsi della qualificazione in Champions"

Sabato sarà l'ultima partita di Stefano Pioli sulla panchina del Milan e sarà dunque tempo di bilanci nel mondo rossonero, pertanto ne abbiamo parlato col noto giornalista Xavier Jacobelli. In esclusiva per MilanNews.it questo un estratto dell'intervista principale:

I tifosi sono arrabbiati con la proprietà e lo stanno manifestando attraverso lo sciopero del tifo

"Non credo affatto che la proprietà possa accontentarsi della qualificazione in Champions. Questo lo si evince dall'insoddisfazione di Cardinale al Business of Football Summit di fine febbraio. Poi va dato atto alla proprietà di aver riequilibrato i conti e il fatto che dopo 20 anni il bilancio del Milan sia in utile è un grande risultato. Certamente il Milan è una delle squadre più prestigiose e quindi ambiziose al mondo. Ora si valuteranno le scelte".