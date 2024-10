MN - Jankulovski consiglia: "Al Banik Ostrava c'è un centrocampista valido per la Serie A"

Riparte il campionato col Milan chiamato a rialzarsi dopo la sconfitta di Firenze. C'è l'Udinese, partita fortissimo e davanti in classifica ai rossoneri. Grande doppio ex della sfida, Marek Jankulovski, si è concesso ai nostri microfoni. Ecco le sue parole a MilanNews.it.

Si torna a giocare: cos'è per te Milan-Udinese?

"Rivedo la mia carriera in Italia, 9 anni di lavoro e di felicità. Certo, non dimentico nemmeno Napoli dove ho iniziato. Tante vittorie, tanti amici. Milano e Udine sono due seconde case e sono felice di aver lasciato bei ricordi. Mi aspetto una bella partita".

I friulani sono davanti in classifica ai rossoneri

"Squadra giovane, allenatore poco conosciuto. Occhio a come giocano in trasferta, hanno buone ripartenze e per il Milan possono essere pericolose".

Sei molto vicino al Banik Ostrava, squadra della tua città natale. Ci sono nomi che suggerisci per il Milan o per il calcio italiano?

"Squadra giovane, abbiamo fatto i preliminari di Conference League uscendo ai rigori contro il Copenaghen. Diciamo che per l'Italia c'è un giocatore che potrebbe essere interessante, si chiama Tomas Rigo, è un centrocampista di 22 anni ed è nazionale slovacco".