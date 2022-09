MN - Jorgensen su Kjaer: "Non ho dubbi che potrà tornare titolare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex calciatore di Serie A, Martin Jorgensen è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il danese ha parlato così di Simon Kjaer, suo connazionale e tornato da poche partite dall'infortunio: "Combatte un po' con l’età ormai. È tornato in campo ma ci vuole tempo per rivederlo al cento per cento. Se Kjaer torna ai suoi vecchi livelli, non ho dubbi che possa diventare di nuovo titolare. E poi il Milan gioca ogni tre o quattro giorni e ci saranno partite per tutti.”