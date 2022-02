MN - Juanmarti (Diario Sport): "Uno degli avvocati di Raiola lavora con Atangana, il Barca può sfruttare l'ottimo rapporto con Mino"

Intervistato dalla nostra redazione, Toni Juanmartì, giornalista spagnolo di Diario Sport, ha svelato un retroscena sulla situazion di Kessiè e Atangana: “Raiola ovviamente non è l’agente di Kessie, ma uno dei suoi avvocati lavora per Atangana, il procuratore di Franck. Quindi si conoscono, hanno un buon rapporto. In più c’è anche un ottimo rapporto tra Raiola e Laporta (il presidente del Barcellona, ndr). Ovviamente non sto dicendo che Kessie andrà al 100% al Barcellona, ma è comunque un qualcosa importante, di cui tenere conto, e penso che il Barcellona possa sfruttare il fatto che l’agente di Kessie lavori con uno degli avvocati di Raiola”.