MN - Kalulu, Tonali, Ballo e ora Dest? Alciato: "Altro segnale dell'ottimo lavoro di Maldini, Massara e Pioli"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Alciato, giornalista per Amazon Prime Video, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Dest che, giocando al posto di Calabria, si scopre ottimo acquisto: "È una possibilità, anche se sarebbe meglio che non s'infortunasse nessuno per veder sbocciare un altro calciatore. Anche questo, comunque, spiega quanto sia stato fatto bene il mercato da parte di Maldini e Massara: quando un giocatore non troppo impegnato viene chiamato in causa poi esplode definitivamente. Io li vedo tutti come segnali positivi e come spiegazione dell'ottimo lavoro fatto su tutti i livelli: da Maldini a Massara a Pioli sul campo".