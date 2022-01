MN - Kessie, tac negativa: lunedì tornerà ad allenarsi a Milanello

Arrivano nuove indicazioni sulle condizioni fisiche di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano si è sottoposto a una tac che ha escluso lesioni di ogni tipo. Il calciatore sta molto meglio rispetto a ieri e sarà a Milano nel fine settimana (probabilmente domenica). Per lui, la ripresa degli allenamenti con il resto del gruppo e in vista del derby è prevista per lunedì.