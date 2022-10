MN - Kinsella: "Leao il più pericoloso: piace ai dirigenti del Chelsea. Da tenere d'occhio Kalulu"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giornalista dell'Evening Standard vicino alle vicende del Chelsea, Nizaar Kinsella, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato così quello che secondo lui è il giocatore più pericoloso del Milan in vista della partita di stasera: "Il giocatore più pericoloso del Milan è sicuramente Rafael Leao. È uno che piace ai proprietari del Chelsea, che hanno parlato con Jorge Mendes, come tutti sappiamo. Paolo Maldini è stato molto onesto sulla situazione. In passato il Chelsea si è interessato anche a Theo Hernandez, che ha fatto faville. Poi credo che tra quelli da tenere d'occhio ci sia anche Kalulu, che sembra un ottimo prospetto in difesa".