MN - L'agente di Kalulu è a Milano: parlerà con la dirigenza del rinnovo del suo assistito

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, l’agente di Pierre Kalulu è a Milano per parlare con la dirigenza del Milan del rinnovo (con adeguamento economico) del difensore francese, grande rivelazione di questo campionato. Kaulu in questa stagione ha giocato complessivamente 37 partite trovando la via del gol in occasione, contro l’Empoli in campionato.

