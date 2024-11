MN - L'esperto di tattica Diddi: "Fonseca ha detto una cosa giusta..."

Il Milan ha fatto una partita gigantesca al "Bernabeu", vincendo e convincendo sul campo dei campioni d'Europa del Real. Un'importantissima iniezione di fiducia e importanti indicazioni a livello tattico. A tal proposito ne abbiamo parlato con il match analyst Luca Diddi. In esclusiva per MilanNews.it.

Riproponibile anche in campionato questa disposizione tattica?

"Fonseca ha detto una cosa giusta: in Europa ti concedono più spazi e il fatto che le squadre di Serie A difendano a uomo porta delle condizioni particolari, perché subentra il duello nell'uno contro uno. Rispetto alla prima esperienza italiana alla guida della Roma si è ritrovato in un calcio che è cambiato molto, un calcio più individuale. Però sta prendendo le misure, a Monza ha dimostrato di essersi adattato a questo calcio, l'ha dimostrato nella scelta di Terracciano e tante situazioni che lui ha fatto in maniera corretta. Ecco, a Monza è stata la prima partita in cui il Milan ha preparato la partita nella maniera giusta"