MN - L’iter sportivo di Diogo Dalot a Milano

Come appreso dalla nostra redazione, Diogo Dalot a breve, dopo aver effettuato il tampone, svolgerà le visite mediche (una parte, nel caso i tempi fossero stretti, verrà completata nella giornata di domani). Se ci sarà ulteriore tempo, nel pomeriggio, il giocatore si sottoporrà anche all'idoneità sportiva, altrimenti il tutto verrà rimandato a domani. La firma arriverà in mattinata e, probabilmente, in serata il giocatore si recherà a San Siro per guardare Milan-Spezia.