MN - L'osservatore Palma su Vos: "Nelle Under olandesi spiccava. Lo paragono a Seedorf"

vedi letture

Il Milan si avvicina all'olandese Silvano Vos. Conosciamolo meglio attraverso il giudizio dell'osservatore Marco Palma, esperto di calcio olandese. In esclusiva per MilanNews.it

Che giocatore è Silvano Vos?

"Giocatore dalle grandi potenzialità, fisicamente super piazzato. Bravo a distruggere l'azione avversaria, ma è un giocatore che dà confidenza al pallone. Mi viene da paragonarlo a Seedorf per la forza fisica. Gli piace giocare al centro del campo, il suo ruolo è lì: recupera palla e fa ripartire l'azione".

In Olanda si parla di lui da tempo

"Ha fatto tutte le nazionali giovanili delle quali è sempre stato il perno di centrocampo, nonostante una tecnica non di primissimo livello compensata dalla capacità di stare in campo e dalla competitività. Lo ricordo sin dall'Under 16 dove spiccava".