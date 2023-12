MN - La Florio: "Pioli deve preparare Newcastle-Milan come se fosse la partita della vita"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Roberto La Florio, procuratore sportivo e intermediario di mercato. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita ti aspetti contro il Newcastle?

“Il Milan ha ancora alcune defezioni, ma affronta un Newcastle reduce da una batosta non indifferente in campionato. Pioli la deve preparare come se fosse la partita della vita. L’Europa League, in un momento come quello attuale per il Diavolo, rappresenterebbe qualcosa di importante, da non guardare per forza in negativo”.