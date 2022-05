MN - La grande accoglienza dei tifosi e la carica di Ibra: lo svedese ha sfondato il vetro del pullman rossonero

Fonte: Antonio Vitiello

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan è stato accolto da tantissimi tifosi allo stadio di San Siro per il match di stasera contro l'Atalanta. Grande emozione tra i giocatori rossoneri, in particolare per Zlatan Ibrahimovic che per caricare i supporters milanisti ha sfondato il vetro del pullman con a bordo la squadra di Stefano Pioli.