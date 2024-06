MN - La pagella di Maignan contro l'Austria: provvidenziale, l'intervento su Baumgartner è da fenomeno

Esordio in un campionato europeo per Mike Maignan, che a Euro 2020 pur essendo regolarmente convocato, si è ritrovato a osservare per tutto il torneo i compagni di squadra dalla panchina, con Hugo Lloris titolare tra i pali nonché capitano. All'addio proprio di quest'ultimo, ecco la grande occasione del milanista che però alla prima grande chance, ossia i Mondiali di Qatar 2022 ha dovuto dare forfait per infortunio. Contro l’Austria arriva un successo di misura e il portiere ha un peso specifico alto sul risultato. 90 minuti più recupero per lui. Transalpini che guidano il proprio raggruppamento a pari punti con i Paesi Bassi e proprio contro gli oranje la selezione di Didier Deschamps se la vedrà per la seconda partita, che verrà il primato del girone. Appuntamento a Lipsia il 21 giugno alle ore 21.

La pagella a cura di MilanNews.it di Mike Maignan: voto 7

Il calcio è fatto di porte scorrevoli. Cosa sarebbe successo se la sua uscita su Baumgartner non fosse stata efficace? Sicuramente non sarebbe arrivata l'autorete di Wober due minuti dopo a sbloccare la partita (anche perché l’arbitro non ha assegnato il corner agli austriaci sulla respinta del portiere...). Nella circostanza è incredibile la sua parata, per come legge l'azione e per come decide di neutralizzare l'avversario mettendoci tutto il corpo. Roba da fuoriclasse. Il fatto che poi la partita termini 1-0 per la Francia aumenta il peso specifico della prodezza. Rischia l'incolumità nella ripresa sempre per neutralizzare Baumgartner. Buonissima la prima in un grande torneo con la Nazionale.