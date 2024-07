MN - La Pagella di Maignan: "Torna Magic nella fase decisiva. Tutto il suo talento a disposizione della Francia"

La Francia è in semifinale a Euro2024. Sconfitto il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Rafa Leao, solamente ai rigori dopo uno 0-0 durato per 120 minuti. Ai rigori è decisivo l'errore di Joao Felix, ma soprattutto il rigore segnato, il quinto della serie, da Theo Hernandez, che ha sancito la vittoria della Francia. Nel complesso buona prestazione quella dei tre rossoneri in campo, i due francesi Theo e Maignan e il portoghese Leao.

Ecco la pagella di Maignan a cura di MilanNews.it: voto 7. Chiude la saracinesca in più occasioni, in maniera magari meno appariscente rispetto ad altre occasioni, ma si fa trovare sempre pronto. Nella fase decisiva dell'Europeo è tornato Magic. Quanto è importante, per una squadra che gioca una competizione a eliminazione diretta, sapere di poter contare su un portiere infallibile? Tantissimo, Mike lo sa e mette tutto il suo talento a disposizione per la causa francese.