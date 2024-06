MN - La pagella di Reijnders contro l'Austria: non sfigura ma il gol sbagliato pesa molto

Pomeriggio strano per l’Olanda di Koeman, messa in difficoltà dall’organizzazione e dalla compattezza dell’Austria di Ralf Rangnick. Subito sotto con l’autogol di Malen, Koeman cerca di correre ai ripari fin da subito effettuando il primo cambio al minuto 35, facendo entrare lo scoppiettante Xavi Simons. Il trequartista entra bene e in avvio di ripresa, pochi secondi dopo il fischio d’inizio del secondo tempo, serve a Gakpo un bel passaggio che la punta del Liverpool sfrutta bene: finta e tiro a giro, 1-1. Dura poco la gioia per il pareggio perché de Vrij se la butta dentro nel tentativo di spazzare un colpo di testa avversario in area di rigore. Al minuto 77’ la pareggia Depay con un ottimo tiro al volo nel cuore dell’area di rigore che si insacca all’angolino. L’Austria però mette nuovamente la freccia con un bel tiro da posizione difficile di Sabitzer che trova impreparato il portiere. Olanda-Austria 2-3, gli oranje passano il girone da terzi.

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders: voto 5.5

Non una brutta prestazione di per sé, Reijnders anche oggi ha dimostrato di essere uno dei giocatori più importanti a disposizione di Koeman, ma l’errore al minuto 14 è da matita veramente rossa: il tiro svirgolato all’interno del cuore dell’area di rigore gli costa la sufficienza. Era un’occasione per far gol e Tijjani non ha risposto presente. Ci sono state comunque tante cose positive, come un filtrante geniale per Malen al minuto 22, che però il compagno, messo davanti al portiere, spreca malamente. Poi con l’ingresso di Xavi Simons il centrocampista del Milan arretra di posizione e va in mediana, con compiti di gestione e giropalla. Viene sostituito al minuto 66 da Koeman, che fa entrare Wijnaldum.