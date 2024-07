MN - La pagella di Reijnders contro la Romania: la sua pulizia del pallone è merce rara, punto di forza degli Orange

L'Olanda vince senza problemi 3-0 contro la Romania e strappa così il pass per i quarti di finale di Euro2024. Quest'oggi all'Allianz Arena sono stati decisivi Gakpo e un super Malen, subentranto nel secondo tempo e autore di una doppietta nel finale di partita. Ottima prova anche per il milanista Tijjani Reijnders, protagonista della solita prestazione pulita e ricca di spunti propositivi. Il centrocampista rossonero è ormai bravissimo a pulire la palla nel possesso, ma è anche in grado di trovare linee di passaggio verticali e imbucate per gli esterni olandesi. Questa la sua pagella al termine di una partita giocata magistralmente, è ormai un punto fermo degli Orange.

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders: voto 7

Il centrocampista milanista è diventato un leader tecnico della Nazionale olandese, e la riconferma è arrivata ancora una volta dal campo, il giudice di ogni cosa in questo sport. Che partita di Tijjani! Bravissimo senza palla a proporsi basso, perchè uno con i suoi piedi è in grado di impostare e di dettare i ritmi, lo fa nel Milan e l'ha fatto vedere anche questa sera contro la Romania. Una volta preso il possesso del pallone è sempre pulito, preciso e con la solita importante visione di gioco (cioccolatini continui per Dumfries e Gakpo). La sua Olanda continua a volare e a stupire, lui è ormai un punto fermo del centrocampo olandese, classe e qualità al servizio di una Nazionale che potrà dire seriamente la sua in questo Euro2024.