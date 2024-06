MN - La pagella di Tijjani Reijnders contro la Francia: non si spegne mai, un motorino di classe e continuità

Olandesi e Bleus si affrontano nella seconda giornata dopo aver battuto rispettivamente Polonia e Austria, ma il risultato, al termine comunque di una bella partita è di 0-0. Nel primo tempo sprazzi di Olanda, con il portiere rossonero Mike Maignan, uno dei migliori per la Francia, più volte decisivo con importanti interventi su Gakpo e Xavi Simons. I francesi senza la loro stella, Kylian Mbappé faticano in zona offensiva. Il più pericoloso è Antoine Griezmann, non all'altezza però in due clamorose palle gol a tu per tu con l'estremo difensore olandese. Buonissima prova per il rossonero Tijjani Reijnders.

La pagella a cura di MilanNews.it di Tijjani Reijnders: voto 6,5

Bella partita per Tiji, protagonista nel primo tempo andhe di diverse importanti chiusure in difesa ma sempre con la stessa classe ed eleganza una volta conquistato il pallone. Ha giocato tutta la partita, non si spegne mai e anche nella ripresa ha saputo dettare ritmi e calarsi perfettamente nello schema tattico Orange: è chiaramente uno dei giocatori più in forma di questo Europeo.