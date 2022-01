MN - La partita dell'anno: il Milan espugna lo Stadium per la prima volta, 3-0 contro la Juventus!

Il 2021 è terminato. Andiamo a rivivere l'anno solare del Milan, che ha ritrovato la qualificazione in Champions dopo oltre sette anni. La redazione di MilanNews.it, quindi, ha selezionato la miglior partita del 2021 dei rossoneri.



Partita dell'anno: Juventus-Milan 0-3. Per la prima volta, dopo nove anni segnati da nove sconfitte in campionato, il Milan espugna lo Stadium. Una partita sensazione dei rossoneri, che trovano il vantaggio al quarantacinquesimo grazie ad una magia di Brahim Diaz. Nel secondo tempo la squadra di Pioli annienta la Juventus di Pirlo: Rebic, con un destro spettacolare da fuori area, realizza la rete del raddoppio. A pochi minuti dal termine del match, Fikayo Tomori trova il gol che chiude definitivamente la partita: salto imperioso del difensore inglese su Giorgio Chiellini e palla che finisce alle spalle di Szczesny. La prima volta non si scorda mai.